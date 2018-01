CALTANISSETTA – L’assessore alla cultura e partecipazione, Pasquale Tornatore e il sindaco, Giovanni Ruvolo, intervengono sulla mancata presenza della Consulta giovanile all’incontro di martedì scorso in Sala Gialla.

«L’incontro con i giovani del 2 gennaio scorso nella Sala Gialla di Palazzo del Carmine è stato pensato in pochi giorni, non era un’iniziativa programmata e del poco preavviso ci siamo subito scusati – spiega l’assessore Tornatore -. Ma poiché proprio in quella data a ridosso delle festività vi era l’opportunità di coinvolgere anche giovani che lavorano e studiano fuori sede, si è comunque deciso di organizzarlo con l’obiettivo di lanciare un’altra assemblea nel periodo pasquale. Tanti giovani hanno partecipato avendo appreso dell’incontro dai social o dalle testate giornalistiche che ne avevano dato notizia».

«Si è aperto – afferma il sindaco Giovanni Ruvolo – un laboratorio di idee a cui tutti possono concorrere, in primis i componenti della Consulta giovanile del Comune di Caltanissetta che ringraziamo per il garbo con cui hanno sottolineato le loro doglianze. Auspico che il “Forum dei giovani” possa essere il motore propulsore di questo percorso».

«A breve – concludono il sindaco e l’assessore – l’Amministrazione inviterà la Consulta ad un incontro programmatico per valorizzare le risorse che i giovani sapranno mettere in campo».