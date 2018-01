La fontana del Tritone si tinge di rosa: W il Giro d’Italia a Caltanissetta Pubblicato da Il Fatto Nisseno su Lunedì 22 gennaio 2018

CALTANISSETTA – Lunedì 22 gennaio alle ore 19.30 il rosa, colore ufficiale del Giro d’Italia, ha illuminato la Fontana del Tritone di piazza Garibaldi, simbolo della Città, per celebrare l’avvicinamento alla sesta tappa del Giro che partirà il 10 maggio 2018 dal capoluogo nisseno. L’iniziativa si è svolta in contemporanea con tutte le città italiane sede di tappa e, a Caltanissetta, stato accompagnato da un concerto bandistico.

Il sindaco, Giovanni Ruvolo, (nel video la versione integrale dell’intervista) ha sostenuto l’importanza della vetrina offerta alla nostra città con la tappa: da oggi al via una serie di eventi per far conoscere le bellezze artistiche, naturalistiche ed eno-gastronomiche di Caltanissetta.

L’organizzazione del Giro, infatti, ha un contratto di broadcasting delle immagini dell’evento sportivo con 194 televisioni. Per la Rai e per il circuito internazionale le città sedi di tappa avranno la possibilità di trasmettere immagini del territorio e delle proprie bellezze.

La città di Caltanissetta sarà inoltre rappresentata all’interno del villaggio sportivo, il paddock allestito dalle squadre partecipanti usualmente frequentato da numerosi visitatori.

