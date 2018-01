CALTANISSETTA – E’ stata trasferita immediatamente al reparto di malattie infettive la donna sancataldese di 66 anni che è giunta al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia in preda a febbre, vomito e con violente fitte alla testa: la diagnosi è stata istantanea, meningite, così come poi confermato dell’esame del liquor. Meningite batterica per la paziente, ricoverata in prognosi riservata, che già in passato aveva già avuto una meningite.

Mi piace: Mi piace Caricamento...