CALTANISSETTA. “La qualità della Formazione Professionale occasione di crescita e di occupazione per la Regione Sicilia”. È il titolo del convegno organizzato dal dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Terranova (nella foto), che avrà luogo domani, sabato 20 gennaio, a Caltanissetta in Via Leone XIII nell’aula magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sen. Angelo Di Rocco”. Il Convegno, alla luce delle significative innovazioni che la formazione professionale è tenuta ad implementare in applicazione del decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017, intende porre l’attenzione su un nuovo modello di governance funzionale ai fabbisogni formativi del mondo produttivo e, al contempo, orientato al lavoro. E proprio in questa prospettiva, come dichiara la dirigente Terranova, anche attraverso questo convegno, la scuola intende stabilire un rapporto virtuoso di confronto con gli Enti locali, Comune, Provincia e Regione, e al contempo costruire e rafforzare un’alleanza vincente tra imprese, enti formativi e giovani, per contrastare la dispersione e l’insuccesso scolastico e formativo ed agire sulla disoccupazione giovanile. Non è un caso che questo convegno si svolga in una città come Caltanissetta che, oltre a vantare una notoria centralità in ambito regionale, presenta percentuali elevate di disoccupazione dalle quali consegue l’esigenza di una formazione professionale adeguata alle esigenze del mondo del lavoro. In questa prospettiva, proprio dal capoluogo nisseno, attraverso l’IIS “Sen. Angelo Di Rocco”, è destinata a partire la proposta di un nuovo modello di formazione che, puntando su uno stretto raccordo con le scuole, non sia avulso ma integrato con il mercato del lavoro. Il programma dell’evento prevede alle 9,30 un momento di accoglienza con colazione di benvenuto. Alle 10 seguirà il saluto della dirigente dell’Iis “Di Rocco”, la prof. Giuseppina Terranova. Previsti gli interventi del presidente della Regione Siciliana, l’on. Sebastiano Musumeci, dell’assessore regionale all’istruzione, prof. Roberto La Galla, e poi ancora del sindaco di Caltanissetta, dott. Giovanni Ruvolo, del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, dott.ssa Maria Luisa Altomonte, del commissario Straordinario del Libero Consorzio Caltanissetta, dott.ssa Rosalba Panvini, dei dirigenti dell’Usr Sicilia, la Dott.ssa Patrizia Agata Fasulo e il Dott. Filippo Ciancio, e del presidente regionale Anp, il Dott. Maurizio Franzò. A moderare il convegno sarà la dott.ssa Gabriella Di Carlo dell’Usr Sicilia A.T. di Caltanissetta.

