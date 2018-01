CALTANISSETTA – Stamane pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale hanno ripetuto i controlli presso il quartiere Provvidenza. Via Alaimo, XX Via Settembre, Via Narese, via Goldoni, Via Palestro, Via Barone Lanzirotti, Via Aiala e Via Cesare Abba, le arterie attenzionate dai poliziotti.

Oltre alle forze dell’ordine erano presenti unità dell’Ufficio Tecnico del Comune di Caltanissetta e tecnici dell’Enel.

I controlli, disposti dal Prefetto, in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, svoltasi lo scorso 29 novembre, cui ha partecipato anche il Sindaco di Caltanissetta, sono stati eseguiti al fini di prevenire attività illecite.

Le forze di Polizia, coordinate dal dirigente della sezione volanti, al termine delle operazioni hanno controllato 155 persone, di cui 30 con pregiudizi di polizia, 10 pregiudicati sottoposti a misure anticrimine e 29 veicoli. Nel corso dei 6 posti di controllo sono state effettuate 9 perquisizioni personali con esito negativo. Sono state rilevate 3 infrazioni al codice della strada: due per autovetture prive di revisione e una per assicurazione obbligatoria scaduta. Due stranieri sono stati condotti presso l’Ufficio Immigrazione per accertamenti.

Nel corso dei diversi controlli finalizzati a “scovare” gli allacci abusivi alla rete elettrica, eseguiti unitamente a tecnici dell’Enel, in Via Alaimo, sono stati individuati tre contatori ai quali sono stati messi i sigilli. I responsabili degli allacci abusivi saranno denunciati alla locale Procura della Repubblica per furto di energia elettrica.