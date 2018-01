Il concerto avrà luogo Giovedì 4 Gennaio 2018 alle ore 20 al Teatro Comunale Regina Margherita on ingresso gratuito sino ad esaurimento posti.

Quest’anno la Giovane Orchestra Sicula punta sulla Città di Caltanissetta per il tradizionale Concerto di Capodanno. Reduce dai successi di Taormina, Catania, Agrigento, Gela, San Cataldo ecc., la GOS ritorna nel Teatro della sua Provincia dopo circa 3 anni. L’ultima volta ha dedicato un concerto in occasione della santificazione dei due Papi: Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II proprio al Margherita. In seguito si è esibita presso la Cattedrale in occasione del primo musical live orchestrale “Ai piedi della Croce” e in occasione del Concerto di inizio estate lo scorso 1 luglio.

L’orchestra è ormai attiva e riconosciuta da circa 5 anni in tutto il territorio siciliano con in attivo più di 50 concerti. Promuove il progetto “Giovani in Orchestra” fortemente apprezzato dai direttori d’orchestra Sorichetti, Alibrando e Marino, oggi direttori onorari della GOS.

Insomma sarà un Concerto che darà prova alla Città di Caltanissetta di avere una realtà unica nel territorio, circa 70 orchestrali provenienti da più di 20 città e 40 coristi si esibiranno nel meraviglioso teatro simbolo della cultura del Centro Sicilia.

Il programma inizierà con le più belle colonne sonore cinematografiche, passando per i tipici brani gospel e finendo con i tradizionali valzer di Strauss.

Collaborano inoltre le soprano Fiammetta Bellanca e Miriam Bissanti, i Joy’s Chorus e la Corale Polifonica “R. Chinici”