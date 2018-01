CALTANISSETTA – La Commissione Medica Locale per il rilascio del certificato di idoneità alla guida per i soggetti affetti da patologie o sottoposti a controlli per abuso di alcool o sostanze stupefacenti, sarà trasferita, nei prossimi giorni, nei nuovi locali di Via Malta, 71, 2° piano, presso il Poliambulatorio del Presidio Sanitario di Caltanissetta.

L’attività di Segreteria prenderà il via nei nuovi locali a partire dalla giornata di lunedì 15 gennaio.