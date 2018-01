CALTANISSETTA – Carmelo Bosco, presidente del Comitato di Quartiere Balate/Pinzelli, comunica che venerdì 26 gennaio, alle ore 14,30 in prima convocazione e alle ore 19,00 in seconda convocazione, presso i locali della Parrocchia San Marco sita in via Ferdinando I, è convocata l’Assemblea Generale del Comitato di Quartiere Balate/Pinzelli per trattare il seguente Ordine del Giorno:

Resoconto e stato dell’arte degli ultimi tre anni di vigenza statutaria

Programmi ed obiettivi per il prossimo futuro

Dibattito

Varie ed eventuali

Elezioni e rinnovo cariche statutarie

Gli iscritti, i simpatizzanti, i residenti, gli esercenti del comprensorio Balate/Pinzelli ed i Cittadini a cui stanno a cuore le sorti della città, sono vivamente invitati a partecipare ed a portare il loro contributo, al dibattito, con interventi e proposte che possano servire a rendere vivibile e godibile il comprensorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...