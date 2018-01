CALTANISSETTA – Lunedì 15 gennaio alle ore 10,30 presso la Sala Gialla di Palazzo del Carmine si terrà la conferenza stampa di presentazione della Mostra di abiti antichi provenienti dalla collezione del “Museo del Costume Raffaello Piraino” di Palermo, che sarà allestita presso il salone espositivo di Palazzo Moncada.

Saranno presenti il prof. Raffaello Piraino, artista, pittore e collezionista palermitano a cui si deve la nascita della Fondazione istituita prevalentemente per la gestione e valorizzazione della raccolta di abiti ed accessori d’epoca, il curatore della mostra, architetto Filippo Ciancimino, il sindaco Giovanni Ruvolo, l’assessore alla cultura, Pasquale Tornatore ed i rappresentanti della Rete museale e ambientale del Centro Sicilia.

“Rimandando alla conferenza stampa per quanto riguarda i contenuti e la promozione dell’iniziativa – spiega il sindaco Ruvolo – alla luce di polemiche strumentali sollevate sul contributo concesso dal Comune di Caltanissetta all’associazione “Rete museale, culturale e ambientale del Centro Sicilia”, l’Amministrazione comunale tiene a sottolineare che tutti gli atti relativi alla Mostra e al contributo concesso per realizzarla sono pienamente legittimi e sono stati adottati in sintonia con le indicazioni procedurali e tecnico-amministrative degli uffici”.

“L’Amministrazione comunale – prosegue il Sindaco – crede molto in questa iniziativa che contribuisce alla riscoperta dell’identità e della cultura del nostro territorio. Il turismo, nelle zone centrali dell’Isola, può svilupparsi con la consapevolezza delle proprie radici e la divulgazione dell’identità culturale. Non ci faremo bloccare da chi, a volte con argomenti beceri, vorrebbe arrestare la cultura. L’Amministrazione prende le decisioni sulla base di obiettivi prefissati e siamo fiduciosi che saranno raggiunti”.