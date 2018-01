BUTERA. Silvio Scichilone è stato eletto nuovo presidente del circolo buterese dell’Auser. L’ex assessore e consigliere comunale è arrivato alla presidenza dell’Auser a seguito delle dimissioni di Riccardo Pettineo dalla carica di presidente. Si è pertanto riunito il comitato direttivo alla presenza del presidente regionale Pippo Di Natale e del presidente provinciale Nicola Boccadutri. Successivamente, su proposta del presidente regionale è stato eletto all’unanimità dei presenti il nuovo Presidente del Circolo Auser di Butera nello persona di Silvio Scichilone. Il comitato direttivo è stato interamente riconfermato. Il neo presidente, dopo aver ringraziato i presenti per lo fiducia riposta in lui, ha voluto esprimere un personale apprezzamento per il Presidente uscente, ringranziandolo per quanto da lui fatto in questi anni di sua presidenza. E’ stato anche definito il programma delle festività natalizie che vedranno l’Auser impegnata in una serata all’insegna della beneficenza e della solidarietà con l’organizzazione di una tombolata. E’ stata avviata la campagna di tesseramento mentre con l’inizio del nuovo anno il comitato direttivo si riunirà per programmare le attività per l’anno sociale 2018. Il Comitato direttivo è composto dal presidente Silvio Scichilone, dal vice presidente Irene Pisano, dal segretario Luigi Di Vita, e dai componenti Riccardo Pettineo, Francesco Sbirziola, Francesca Dellaria, Rosolino Budano, Attilio Riggio, Giuseppe Lo Bartolo, Giuseppe Ostinato, Filippo Giarrana, Giuseppa Navarra, Angelo Federico. Il collegio dei sindaci sarà infine composto da Mario Azzolina e Giannone Giuseppina.

