BUTERA. Il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, mons. Rosario Gisana, ha nominato don Emiliano Di Menza (nella foto) nuovo parroco della Parrocchia Santuario di San Rocco. Ad ufficializzarne la nomina è stato lo stesso mons. Gisana nel corso della solenne concelebrazione eucaristica che s’è svolta nel Santuario di San Rocco in occasione della commemorazione del 325° anniversario del patrocinio di San Rocco. Don Emiliano Di Menza, quarantadue anni, nativo di Butera, è stato consacrato sacerdote il 2 aprile 2005, servendo in quegli anni la Chiesa Madre buterese come vice parroco prima con don Giulio Scuvera e poi con Don Filippo Ristagno, attuale arciprete dopo la morte di Don Giulio. Don Emiliano, che nel corso della sua esperienza a Butera ha organizzato tante apprezzate iniziative con i giovani mostrandosi più dinamico e propositivo che mai sul piano pastorale, nel febbraio del 2013 è stato nominato parroco della Parrocchia di San Giuseppe in Niscemi ed attualmente ricopre attualmente incarichi di Direttore Spirituale del Sovvenire e Assistente Ecclesiastico dell’ACR. Il nuovo parroco succede a Don Filippo Provinzano che ha guidato la Parrocchia di San Rocco dal 1970 fino ad oggi quando ha rinunciato al mandato pastorale rimettendolo nelle mani del vescovo per raggiunti limiti di età. Data la sua esperienza e la sua forte impronta come guida spirituale, don Filippo Provinzano, la cui lunga e qualificata esperienza pastorale è stata lodata dal vescovo, rimarrà comunque al servizio della sua chiesa e sarà Rettore della Chiesa di San Francesco d’Assisi di Butera.

