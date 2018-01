Nella serata di lunedì 15 gennaio a Firenze, nei locali dell’Hard Rock Cafè, si è svolta la finalissima del contest legato al film di Gracey “The Greatest Showman”, che ha visto vincitrice assoluta la diciottenne Elisa Bella di Mussomeli. Si è esibita sulle note di Sondheim con un brano tratto dal musical Sweeny Todd, “Green finch a linnet bird”, interpretando il personaggio di Johanna. Dopo avere superato le selezioni fra più di 300 partecipanti con la pubblicazione di un video su Facebook, nella categoria performer , la mussomelese Elisa, fra il 50% dei Like e il 50% della commissione artistica, ha sbaragliato tutti classificandosi fra i primi tre della sua categoria e rientrando fra i 9 finalisti del contest, insieme a cantanti pop, danzatori, acrobati ed attori. Presente una giuria d’eccezione composta da Shawna Farrel direttrice della Bsmt di Bologna, Luca Hank Garrò , giornalista, esperto di musica in ternazionale, Catia Donini giornalista e conduttrice radiofonica per radio 2 . Oltre alla targa di riconoscimento per il primo premio assoluto ed una tessera club per l’ingresso al cinema, Elisa ha vinto delle lezioni alla Bernstein di Bologna. Grande l’orgoglio della sua vocal coach di canto Mariangela Rizza e per l’associazione di MAST 79 che la segue anche dal punto di vista della recitazione con Anita Donisi.

