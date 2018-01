CALTANISSETTA – Convincente prestazione per l’ AIRAM Caltanissetta che infila la seconda vittoria consecutiva e ed occupa la seconda posizione in classifica nel campionato Provinciale Under 13.

Un inizio anno positivo per i ragazzi dell’Airam guidati in panchina da coach Emilio Galiano che hanno inflitto una pesante sconfitta ai pur bravi cugini dell’Invicta, che non hanno potuto arginare il gioco veloce ed aggressivo della squadra nissena.

I cestisti dell’Airam hanno fin dai primi minuti di gioco impresso un ritmo veloce alla gara, difendendo a meta campo e non dando spazio d’azione agli avversari che sebbene volenterosi non sono riusciti a contenere i veloci contropiedi della squadra di coach Galiano, che ha concluso l’incontro con ben 75 punti di vantaggio.

Il gruppo dell’Airam sebbene fisicamente cede sempre parecchi centrimetri alle squadre avversarie riesce a far valere le doti tecniche del collettivo. Il movimento del basket caro al Prof. Galiano, rinvigorito dalla collaborazione con l’Orlandina Basket , sta crescendo come ha sottolineato coach Emilio Galiano: “Abbiamo fatto una bella prestazione , la squadra è stata aggressiva e veloce nelle ripartenze, l’organizzazione del gioco deve ancora migliorare anche se a sprazzi ho visto delle belle giocate. Purtroppo il destino delle mie squadre è di avere atleti bassi per cui le nostre armi sono la velocità, la tecnica e l’aggressività difensiva, in palestra stiamo lavorando per rendere il nostro gioco il più rapido possibile, ancora abbiamo tanti difetti da correggere ma i risultati sono incoraggianti e ci danno tanta fiducia per il futuro”.

(Nella foto; in piedi: La Marca Giuseppe, Amico Andrea, Palermo Antonio, Saia Edoardo, Bruno Silvio, Ferrara Salvatore, Galiano Emilio ( Coach); accosciati: La China Mattia, Martorana Matteo, Castelli Gianbattista, Curcuruto Francesco, Talluto Mattia)