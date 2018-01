ENNA – I carabinieri della Compagnia di Nicosia unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” hanno effettuato un servizio straordinario di controllo al territorio ed hanno arrestato il 39enne Salvatore Santangelo, con l’accusa di ricettazione e detenzione illegale di arma e munizionamento.

In particolare nel corso della perquisizione domiciliare presso la masseria in Contrada Pernice nel territorio di Centuripe (En), nascosto sul cassone di un autofurgone in stato di abbandono e parcheggiato all’interno della sua proprieta’, hanno scoperto un fucile semiautomatico cal. 12 risultato oggetto di furto nel novembre del 2011 a Nicolosi (Ct) e 50 cartucce stesso calibro anche a pallettoni. L’uomo e’ stato posto ai domiciliari cosi’ come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura di Enna.