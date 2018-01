In occasione della riunione annuale LAM (Lega Arcieri Medievali) si sono svolte a Maiolati Spontini (AN), la seduta dei Maestri d’Arco, le votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e le premiazioni del Campionato Nazionale di Tiro con Arco Tradizionale, Storico e Medievale LAM 2017.

Dei 12 siciliani, che hanno superato l’esame nella seduta dei maestri d’arco, ha ottenuto la qualifica di Maestro Nazionale l’arciere nisseno di Montedoro Antonino Pisa del Gruppo Arcieri della Valle di Montedoro (CL).

Si sono qualificati maestri nazionali d’arco anche gli arcieri siciliani: Andrea Tricoli e Pietro Nigro del Gruppo Arcieri della Fortezza del Monte Saraceno di Ravanusa (AG), Giuseppe Baleno, Marianna Mazza e Alessandro Carnazza del Gruppo Arcieri San Marco di San Marco D’Alunzio (ME), Tonina Casella e Francesco Marzo del Gruppo Arcieri AMALAC di Montalbano Elicona (ME), Laura Mangione, Diego Zaffora, Manuela Marchello e Massimo Barreca del Gruppo Arcieri di Xibet di Calascibetta (EN).

Successivamente alla presenza del Presidente Carlos Alberto Owen, di molti responsabili delle varie compagnie e maestri d’arco provenienti da tutta Italia, il siciliano maestro d’arco Giuseppe Polizzotto del Gruppo Arcieri di Ventura di Enna è stato eletto Consigliere Nazionale LAM.

Infine sono state consegnate le varie medaglie, tra oro, argento e bronzo, che ricordiamo, ben 13 sono state conquistate dagli arcieri siciliani, di queste, 2 sono state vinte e consegnate ai 2 campioni nazionali di Ravanusa del gruppo Arcieri della Fortezza del Monte Saraceno tra cui il Campione Nazionale Claudio Mario Tricoli (2° posto Under 14 con arco di foggia storica con finestra) e alla Campionessa Nazionale Gaya Tricoli (3° posto Under 17 nella categoria arco storico); al piccolo Riccardo Davide Karol Nigro è stata invece consegnata una medaglia nazionale Under 10 (categoria dove tutti i bambini vengono premiati a prescindere della posizione ottenuta). Inoltre a Pietro Nigro, vincitore del 2° posto al concorso fotografico “Rievocare il Medioevo”, è stato consegnato un premio “per la ricostruzione fotografica”.