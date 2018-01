MARIANOPOLI – Lo scorso mercoledì presso l’Istituto P. Mignosi (Liceo Classico) di Caltanissetta si è svolta in occasione dell’Open Day la seconda edizione del torneo di “Kahoot – applicazione tecnologica per uso didattico” per le diverse discipline (italiano, matematica e inglese). Alla competizione hanno preso parte le classi terze degli istituti “F. Cordova”, “Rosso di San Secondo” e “Pietro Leone” di Caltanissetta, e degli istituti comprensivi di Villarosa e Vallelunga-Marianopoli (Plesso di Marianopoli). I 5 alunni della classe terza (Baldi Chiara, Messina Tilde, Naro Francesco, Puglisi Maddalena e Schifano Vincenzo) del plesso “Giovanni XXIII” di Marianopoli dell’I.C. Vallelunga – Marianopoli, guidato dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Graziella Parello, e coordinati dalla prof.ssa Anna Valenti, si sono classificati primi nella gara a squadra. (Referente F.S. Area 4 – Ist. Comprensivo Vallelunga-Marianopoli)

