AGRIGENTO – La polizia ha arrestato Daniele Passarello, 32 anni, con l’accusa di tentato omicidio nei confronti del padre. L’anziano genitore è stato colpito con nove coltellate ma non è in pericolo di vita. Il pubblico ministero Alessandra Russo ha disposto la collocazione dell’indagato in una comunita’ per malati psichici.