CATANIA – Cominceranno mercoledi’ 7 febbraio le pre-selezioni degli oltre 15.000 candidati che lo scorso anno presentarono domanda per il bando Sac Service relativo alla ricerca di personale da destinare al bacino di riserva per addetto ai controlli di sicurezza Gpg (Guardia Particolare Giurata) e assistenza ai passeggeri Prm. Lo ha annunciato Giuseppe Interdonato, amministratore Unico Sac Service (controllata Sac che gestisce, fra gli altri, i servizi di sicurezza, assistenza disabili, help desk e parcheggi nell’Aeroporto di Catania). La graduatoria finale, che non dara’ diritto all’assunzione, ma costituira’ il bacino di riserva legato ai flussi del traffico passeggeri, sara’ costituita da un totale di 300 nominativi (200 Gpg, 100 Prm).Tutte le procedure, prima prova (pre-selezione) e seconda prova, sono anche questa volta esternalizzate e saranno espletate dalla ditta aggiudicataria, come da capitolato, con modalita’ che garantiscono l’assoluta trasparenza, la non-modificabilita’ dei test e l’anonimato dei candidati.

A gestire le procedure sara’ Merito srl di Genova – Gruppo Randstad (societa’ leader nelle selezioni per conto delle piu’ importanti amministrazioni Centrali dello Stato, come i Ministeri della Giustizia e dell’Interno, l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e l’Inail), aggiudicataria del nuovo appalto avviato dopo la risoluzione consensuale del precedente con Manpower, vincitrice nel 2016 della prima gara per la gestione del servizio. Una decisione, la risoluzione del contratto, legata al numero straordinario di candidature pervenute a Manpower: il triplo rispetto alle previsioni. Spiega Giuseppe Interdonato: “Desideriamo rassicurare i 15.243 candidati: alla prima prova, le pre-selezioni, parteciperanno tutti coloro i quali hanno presentato la domanda lo scorso anno, ovvero 9.566 per l’assistenza ai Prm e 5.677 come addetto security.

I 300 idonei saranno formati da istruttori certificati e qualificati. Per Sac Service, attualmente sottodimensionata – prosegue Interdonato – questo nuovo elenco di riserva e’ assolutamente fondamentale per assicurarsi quella disponibilita’ di personale qualificato commisurata ai crescenti flussi di traffico passeggeri dell’Aeroporto di Catania, oltre 9,1 milioni nel 2017. Se infatti l’ordinaria amministrazione riesce ad essere gestita con l’organico attuale, i picchi di alta stagione ci vedono in difficolta’: la scorsa estate, con il bando per reclutare 60 GPG con certificazione Enac, abbiamo reperito solo 3 idonei su 36 candidature”. Sulla oggettiva difficolta’ di reperire nel mercato del lavoro profili professionali cosi’ qualificati e’ intervenuta la presidente di Sac, Daniela Baglieri: “Si tratta di un settore altamente regolamentato che necessita di certificazioni dagli enti preposti. Per questo e’ importante formare e accreditare questo vivaio di addetti specializzati. Lo sviluppo di un aeroporto va governato: sia ampliando le infrastrutture che acquisendo nuove risorse umane per migliorare la qualita’ e l’efficienza dei servizi ai passeggeri”.