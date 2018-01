Alle 7 di martedì 16 gennaio prenderanno il via alcuni interventi di manutenzione non più differibili nel tempo e sarà così interrotto temporaneamente l’esercizio dell’acquedotto Blufi.

Gli interventi saranno eseguiti in contrada Marcato Bianco a Pietraperzia (EN), e

in contrada Arancio a Gela (CL).

Di conseguenza sarà interrotta la fornitura ai comuni di Barrafranca, Butera, Gela, Mazzarino, Riesi, Consorzio di Bonifica 4 (CL) e all’Asi di Butera.

Per quanto riguarda il comune di Gela rimarrà attiva regolarmente la fornitura al serbatoio Spinasanta, mentre quella al serbatoio di Capo Soprano e Montelungo sarà ridotta a 50 l/s.

Siciliacque prevede di riattivare le forniture a Barrafranca e Consorzio di Bonifica 4 (CL)

entro le 13 del 17 gennaio; a Mazzarino e Riesi entre 17 dello stesso giorno; a Gela (serbatoio di Capo Soprano e Montelungo) entro le 20 sempre del 17 gennaio, salvo aumento della torbidità dell’acqua; mentre per le utenze dell’Asi, Tenutella, Desusino, Manfria e Falconara entro le 24.

Correlati