Questa mattina dalle 10 è stato interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi, a valle della centrale di sollevamento di Cozzo della Guardia per eseguire un intervento di riparazione urgente in contrada Sabucina, a Caltanissetta, per eliminare una grossa perdita che si è verificata in corrispondenza di un manufatto di scarico dell’acquedotto.

I lavori avranno una durata di 8 ore e Siciliacque prevede di ripristinare le forniture al serbatoio San Giuliano e alle frazioni Santa Barbara e Sant’Elia dalle 8 di martedì 9 gennaio.

Correlati