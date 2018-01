E’ stato sottoscritto un accordo tra la Conferenza degli Ordini dei Commercialisti di Sicilia e la Direzione regionale delle Entrate Sicilia e che prevede la promozione nell’intero territorio siciliano delle migliori prassi e azioni sinergiche da parte dei funzionari del fisco e dei commercialisti. Il protocollo d’intesa tra il dottor Pasquale Stellacci, direttore dell’Agenzia delle Entrate Sicilia ed il dottor Salvatore Dilena, coordinatore della Conferenza degli Ordini dei Commercialisti di Sicilia, è stato firmato ieri a Palermo. “Oggi -commenta Dilena – inizia un nuovo percorso tra noi e l’Agenzia delle Entrate basato sul confronto, sul dialogo costruttivo ed il rispetto reciproco dei ruoli, mettendo al primo posto le esigenze dei contribuenti che chiedono certezza normativa e procedure snelle, pur con i limiti di una legislazione elefantiaca”. E’ stato altresì istituito un tavolo di concertazione permanente che andrà a studiare e dipanare le questioni fiscali irrisolte tramite circolari e note interpretative che verranno portate a conoscenza di tutti gli uffici territoriali e dei singoli professionisti. Sono stati chiamati a formare il tavolo permanente per la Direzione regionale Entrate il coordinatore Rita Colonnelli e gli esperti Fracesco Tusa e Nicolò Li Causi. Per i commercialisti il coordinatore Salvatore Dilena e gli esperti Paola Giacalone, Maria Ausilia Scapellato, Antonio Profita e Vittorio Cusumano. La prima riunione del tavolo permanente è stata fissata per il prossimo 7 marzo sempre a Palermo.

