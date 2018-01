MUSSOMELI – Adesso è ufficiale: martedì mattina 30 gennaio, alle ore 10:00, Il signor Calogero Giardina, (nella foto) deportato in un campo di lavoro in Germania durante la seconda guerra mondiale, riceverà in prefettura con altri quattro anziani la medaglia d’onore che gli è stata assegnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’alta onorificenza gli sarà consegnata dal prefetto. Circa un anno fa per iniziativa di Tonino Calà e Francesco Amico, e tramite il segretario provinciale Anpi Giuseppe Cammarata, era stata inoltrata a Roma la richiesta e la documentazione per la medaglia d’onore al signor Giardina. Alla iniziativa di consegna dell’alto riconoscimento parteciperà la famiglia del signor Giardina, il referente dell’Anpi provinciale Giuseppe Cammarata e i rappresentanti locali della sezione “Bella Ciao” Anpi di Mussomeli Tonino Calà e Francesco Amico. Da parte di tutti i soci della sezione “Bella ciao” si esprime soddisfazione e felicitazioni per il signor Calogero Giardina, prossimo a compiere 98 anni.

