MUSSOMELI Un primo incontro della nascente Anpi “Bella Ciao”, come da programmazione, presso la sede della Camera del Lavoro di Mussomeli, è stata la proiezione del documentario “All’armi siam fascisti”, anno di produzione 1961, dei registi Cecilia Mangini, Lino Del Fra e Lino Micciché, quest’ultimo siciliano, e coi testi di Franco Fortini. Un documentario sull’antifascismo, sulla resistenza e sulla lotta di liberazione molto apprezzato da grandi intellettuali e scrittori quali Alberto Moravia e Pier Paolo Pasolini. Prima proiezione di una rassegna cinematografica sul tema della resistenza e della lotta di liberazione. L’evento è stato curato da Giuseppe Alessi in collaborazione con altri giovani: Mauro Di Bartolo e Marta Gaeta. Dell’assistenza tecnica si è occupato Salvatore Giardina. Una presenza di giovani nell’associazione per curare e ricercare le fonti storiche sulla partecipazione di partigiani, deportati di guerra e antifascisti di Mussomeli alla lotta di liberazione dal nazi-fascismo.

Risalta molto il fatto che diversi giovani hanno deciso di occuparsi della memoria di partigiani e antifascisti mussomelesi, cosa nuova e non notoria, nella ferma convinzione che, come viene detto nel documentario, “il poco fascismo visibile maschera il molto fascismo invisibile”. Al di là di valutazioni scettiche sull’anacronismo indifferente di molte persone non informate, la nascita e la relativa partecipazione di una sezione Anpi evidenzia il desiderio di ricordare per non dimenticare, facendo ancora della Costituzione Italiana un baluardo civile e democratico contro tutte le barbarie. Quello che ci si chiede, dunque, non è se il fascismo esiste o no – non è in dubbio, questo – ma quali forme abbiano assunto quei movimenti di violenza di stampo capitalista col passare del tempo.

PARTIGIANI COMBATTENTI ORIGINARI DI MUSSOMELI

Salvatore BUTTACI , nato a Mussomeli il 30.04.1922, ha fatto parte in Piemonte della 1^ Divisione Langhe Formazione Mauri dal 09.09.1943 all’8.05.1945 con il nome di battaglia: “Salvatore”.

Nicolò CALA’ , nato a Mussomeli il 18.12.1919, partigiano combattente in Piemonte nella Divisione Cattaneo dal 10.11.1944 all’8.05.1945 con il nome di battaglia “Radio”.

Giuseppe CALLARI , nato a Mussomeli il 02.09.1922, patriota combattente nella 2^ Divisione Giustizia e Libertà Valle Stura dal 26.04.1944 all’8.05.1945 con il nome di battaglia “Guerino”.

Salvatrice LO MANTO , nata a Mussomeli il 05.07.1921, patriota combattente in Piemonte nella Divisione “Davito Giorgio” 3^ Brigata dal 20.08.1944 al 07.06.1945 con il nome di battaglia: “Salvatrice”.

Francesco LOMANTO , nato a Mussomeli il 07.08.1891, patriota combattente in Piemonte nella Divisione “Davito” Gruppo Piero dal 13.06.1944 al 07.06.1945.

Giovanni MINNELLA , nato a Mussomeli il 12.06.1920, partigiano combattente in Piemonte con la 4^ Divisione Alpi – Brigata Val Tanaro dal 24.05.1944 al 07.06.1945

Biagio MONREALE , nato a Mussomeli il 06.11.1920, partigiano combattente in Piemonte con la 76^ Brigata Garibaldi dal 27.02.1944 all’8.06.1945 con il nome di battaglia: “Pasqua”.

Vincenza NOTO , nata a Mussomeli il 12.01.1898, partigiana combattente in Piemonte con la Divisione Matteotti Davito dall’1.06.1944 al 26.10.1944. Caduta per congelamento durante un rastrellamento il 26.10.1944.

Alfonso PIAZZA , nato a Mussomeli il 03.12.1910, patriota combattente in Piemonte con le Squadre D’Azione e con la 34^ Brigata Sap. (Squadre Azioni Patriottiche) con il nome di battaglia: “Alfredo”.

Pasquale SORCE , nato a Mussomeli il 10.05.1917, sergente maggiore, partigiano combattente in Piemonte con la 3^ Divisione Garibaldi “Pajetta” e l’82° Battaglione “Osella” con il nome di battaglia: “Gino”. Veniva insignito della medaglia di bronzo al valor militare.

Carmelo TERRITO , nato a Mussomeli l’8.01.1919, partigiano combattente in Piemonte con la 4^ Brigata 1^ Divisione Garibaldi dal 17.06.1944 all’8.06.1945 con il nome di battaglia: “Mele”.

Ricerche effettuate dal Comitato Provinciale ANPI di Caltanissetta

Elenco aggiornato al 31.12.2016

Elenco nominativo parziale dei deportati originari della provincia di Caltanissetta deceduti nei capi di concentramento:

GIARDINA Vincenzo – nato a Mussomeli il 21-3-1912, morto a Flossenburg il 18-1-1945.

( a cura della Sezione Anpi “Bella Ciao” di Mussomeli)