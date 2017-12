VILLALBA – Nei giorni scorsi gli assessori in sintonia con l’ufficio tecnico e gli operatori che prestano servizio di apertura e chiusura del cimitero comunale, hanno stilato il calendario per il periodo delle festività natalizie. Gli assessori hanno deciso di comune accordo e senza pensarci su, che ad aprire nella giornata del NATALE,e il giorno del nuovo inizio dell’anno sarebbero stati proprio loro, lasciando cosi liberi gli operatori di trascorrere I giorni delle festività in compagnia delle loro famiglie. Gli assessori al riguardo precisano: “Natale e Capodanno al servizio della cittadinanza. Ringraziamo gli operatori per la disponibilità mostrata. Viste le tante richieste pervenute da parte dei cittadini, ma soprattutto dei concittadini, provenienti da fuori a trascorrere le festività natalizie con i loro familiari, abbiamo dato loro l’opportunità e la serenità di far visita ai loro cari”.

