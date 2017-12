PALERMO – L’assessore regionale alle Attivita’ produttive, Mimmo Turano, ha firmato il decreto che assegna 34,184 milioni di euro all’Avviso 3.4.2 del Po Fesr 2014-2020 relativo agli incentivi per l’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese siciliane. Il nuovo bando consente la concessione di un contributo pari all’80% fino ad un massimo di 100 mila euro per le imprese singole, e fino ad un massimo di 200 mila euro per le imprese associate, per le attivita’ di internazionalizzazione dei prodotti e la partecipazione a fiere, missioni di outgoing e missioni di incoming, nonche’ per i costi sostenuti presso la grande distribuzione e la distribuzione organizzata all’estero. Il beneficio e’ ammesso anche per la creazione di siti web in inglese, l’adeguamento dei siti esistenti, le spese per la certificazione del prodotto e le spese di consulenza. “Con questo bando – afferma l’assessore regionale Mimmo Turano – puntiamo a due importanti obiettivi da far raggiungere alle Pmi siciliane: l’aumento del fatturato e la creazione di nuovi posti di lavoro. Per la Regione Siciliana e’ un cambio di passo importante. Per la prima volta saranno le imprese siciliane a scegliere le fiere alle quali partecipare e ad organizzarsi per far conoscere i propri prodotti sia in loco facendo persino apprezzare il ciclo produttivo, sia all’estero in spazi espositivi scelti appositamente. Entrare nei mercati esteri attraverso sistemi di globalizzazione – continua il titolare della delega alle Attivita’ produttive del governo regionale – consentira’ alle aziende di siciliane di espandersi e di affrontare le nuove sfide”. Per il Presidente della regione Nello Musumeci, “l’attenzione verso il sistema delle piccole e medie imprese e’ al centro dell’azione di governo. La Sicilia risale la china solo dallo sviluppo delle aziende siciliane che, grazie anche ai mercati internazionali, possono diventare il comparto artefice dell’aumento del Pil regionale e la spina dorsale dell’economia isolana. Abbiamo imprese di qualita’ eccezionale che grazie ai fondi comunitari possono espandersi e migliorare le proprie produzioni. Dirotteremo i fondi Ue sempre di piu’ verso le nostre imprese”. Ogni progetto finanziato dovra’ concludersi entro 18 mesi dalla data di finanziamento. Le prenotazioni delle istanze e le istanze stesse dovranno essere presentate esclusivamente via web attraverso “il portale delle agevolazioni” a partire dalle ore 9,00 del 40esimo giorno decorrente dalla data di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana e sino alle ore 14 del 50esimo giorno decorrente dalla stessa data.