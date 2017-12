SERRADIFALCO. L’ex assessore Teresa Marchese Ragona (nella foto), all’indomani del rimpasto che l’ha vista non riconfermata nella carica di assessore ai servizi sociali, cultura e pubblica istruzione, con una lettera al sindaco, ha tracciato un bilancio della sua esperienza assessoriale ringraziandolo per l’incarico a suo tempo affidatole e sottolineando come dopo due anni e mezzo di intenso lavoro ha lasciato l’incarico assessoriale affidatole nel Giugno 2015 per ragioni politiche relative ad accordi preelettorali; accordi che ha sentito il dovere di onorare nel rispetto di tutte le forze politiche che hanno appoggiato il progetto “Chi ci crede vince” che nel 2015 ha permesso a Leonardo Burgio di vincere le amministrative e di diventare sindaco. L’ex assessore ha rilevato che l’amministrazione comunale è riuscita ad andare avanti nonostante il periodo storico attuale sia più all’insegna di tagli che di aumento di risorse tese a migliorare e soprattutto mantenere i servizi necessari per la comunità. Nel ricordare di essersi occupata di un settore molto delicato come quello dei servizi sociali, Teresa Marchese Ragona ha sottolineato che tra gli impegni portati avanti c’è stato quello di aver avviato il servizio civico e rosa, i piani individualizzati per soggetti disabili e il progetto per la terza età; inoltre s’è lavorato alla ristrutturazione dell’ asilo nido fornendo direttive per la refezione scolastica affinchè a partire dal prossimo anno scolastico si proceda all’affido dello stesso per tre anni evitando i disagi che si sono verificati in passato. L’ex assessore ha anche ricordato che per l’anno scolastico 2018/2019, insieme al sindaco, ha presentato in sede di comitato dei sindaci, ha presentato la proposta di accorpamento dell’istituto di Milena Montedoro Bompensiere all’istituto di Serradifalco in modo da non perdere l’autonomia garantendo stabilità alle istituzioni scolastiche del territorio. L’ex assessore, nel rilevare la sinergia del Comune con l’istituzione scolastica cittadina, con le associazioni locali e con il distretto socio sanitario e l’Asp per l’organizzazione di numerose iniziative, ha poi concluso ribadendo il concetto che si può contribuire al bene comune anche a prescindere da un ruolo istituzionale.

