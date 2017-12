SERRADIFALCO. Dopo il successo riscontrato con le prime due aperture del 17 e 23 dicembre, il presepe vivente allestito ed organizzato dall’Oratorio Chiara Luce Badano diretto da don Salvo Randazzo , sarà proposto anche nei giorni del 29 e 30 dicembre in gruppi di trenta persone, bambini compresi. Durante il percorso sono anche previste degustazioni di prodotti tipici locali nel contesto di un presepe che si snoderà lungo un percorso ben preciso per le vie del vecchio centro storico serradifalchese. L’ingresso del presepe è infatti previsto da Piazza San Francesco. Come ha spiegato don Salvo Randazzo, la novità di quest’anno è legata al fatto che, come nella tradizione dei Vangeli apocrifi, è prevista anche la rappresentazione della nascita della Madonna. Inoltre, all’interno del presepe saranno rappresentati i cinque continenti del mondo per un presepe all’insegna della convivenza tra i popoli, ma anche della fede e della tradizione cristiana. Per informazioni è possibile telefonare al numero 333-7761185.

