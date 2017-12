SAN CATALDO. In questi giorni, San Cataldo sta sempre più assumendo la connotazione di Città dei presepi grazie alla presenza di bellissimi esempi di presepe realizzati in cartapesta come in gesso, ma anche di presepi viventi che stanno arricchendo non poco il Natale cittadino. Tra questi merita sicuramente una citazione il Presepe che è stato realizzato nella scalinata della Torre Civica (nella foto) e che sta proponendo ogni sera un sempre più numeroso pubblico di visitatori. Un presepe realizzato in una location simbolo come la scalinata della torre civica che sta incontrando il favore dei sancataldesi, ma anche dei forestieri che si stanno facendo prendere sia dal fascino della location che da quello di un presepe a più livelli che sta riscuotendo tanti e meritati consensi.

