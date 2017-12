SAN CATALDO. Tra i tanti presepi che è possibile ammirare in questo periodo nella città di San Cataldo ce n’è uno che merita di essere visitato ed ammirato per la sua bellezza immutata. Si tratta del presepe in cartapesta facente parte della collezione privata della famiglia Emma (nella foto). Il presepe, che risale al 1920, è un pezzo unico, si può ammirare solo nella giornata di oggi dalle 16.00 alle 21.00 nel contesto Presepi in Mostra presso la Chiesa San Giuseppe. Un autentico capolavoro che gli amanti del presepe non possono assolutamente perdersi e che, a quasi un secolo dalla sua realizzazione, mantiene intatto tutto il proprio fascino.

Correlati