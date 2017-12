SAN CATALDO. Si è svolta presso il salone della Chiesa Madre la conferenza stampa per presentare i lavori di restauro della statua del Ss. Crocifisso della Settimana Santa, venerato dal popolo sancataldese (nella foto). Per contribuire al restauro del Crocifisso, l’Associazione Culturale Artistica “Teatro Insieme”, metterà in scena un’opera teatrale in due atti comici di Eduardo Scarpetta, con la regia di Ivano Ferrara. “Dietro le Quinte” di Aldo Miserandino metterà a disposizione tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’Opera teatrale, presso il Cine-Teatro “Marconi” di San Cataldo (CL), messo a disposizione dell’Amministrazione comunale. L’appuntamento è per sabato 30 dicembre, alle ore 19.

