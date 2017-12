SAN CATALDO. L’amministrazione comunale, per il tramite di Caltaqua, ha reso nota l’erogazione idrica odierna. In particolare, per il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, l’erogazione idrica avverrà regolarmente in Zona Sicilia, ma anche a Pizzo Carano basso e infine in via Aurora.

Correlati