SAN CATALDO. Interventi di manutenzione straordinaria dello stadio comunale Valentino Mazzola (nella foto). Sono quelli che ha messo in preventivo l’amministrazione comunale. Tali interventi sono stati messi a punto sulla base delle note da parte della Figc e della Questura di Caltanissetta con le quali si chiedeva alla stessa amministrazione Modaffari di adeguare alle norme vigenti la struttura del campo sportivo comunale. Pertanto, s’è ritenuto opportuno provvedere all’esecuzione di interventi per la manutenzione straordinaria nel campo sportivo comunale da eseguirsi tramite ditte specializzate. La somma prevista per questi interventi ammonta a 15 mila euro. Quanto prima l’Ufficio Tecnico Comunale procederà all’individuazione della ditta che svolgerà i lavori necessari.

