SAN CATALDO. Appuntamento con la solidarietà natalizia sabato 30 dicembre quando alle ore 19 l’Associazione Culturale Artistica “Teatro Insieme” presenterà, presso il Cine-Teatro “Marconi”, un’opera teatrale in due atti comici dal titolo: “Miseria e Nobiltà”. La commedia ha il suo regista in Ivano Ferrara. Il ricavato di questo evento sarà interamente devoluto in beneficenza per consentire il restauro del Crocifisso della Settimana Santa. Dunque, una finalità benefica per una iniziativa che si annuncia parecchio partecipata da parte di sancataldesi che vorranno dare il loro contributo per concorrere alla raccolta dei fondi necessari per il restauro dello storico crocifisso della settimana Santa

