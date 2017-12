SAN CATALDO. L’amministrazione comunale, tramite il sindaco Giampiero Modaffari, ha annunciato che, a seguito di un suo avviso pubblico, è stato messo a punto un nuovo percorso progettuale per la valorizzazione e il recupero del centro storico. Si tratta del fondo di 10 milioni di euro che la Banca di credito cooperativo “Toniolo” ha messo a disposizione della Città di San Cataldo di mutui a tasso agevolato per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili che si trovano nel centro storico sancataldese. Si tratta di un progetto innovativo nella misura in cui consente, attraverso l’accensione di questi mutui a tasso agevolato, di ristrutturare immobili del centro storico contribuendo a ridare nuova vivibilità ad esso. E’ stato spiegato che è finanziabile anche l’acquisto di arredi attraverso questo stesso fondo. <Una nuova progettualità per la nostra Città>, l’ha definita il sindaco Giampiero Modaffari che, con soddisfazione, ha reso nota la notizia sottolineando come un simile progetto appare in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze di tanti sancataldesi che intendono investire nel centro storico per realizzarvi la propria abitazione o la propria attività.

