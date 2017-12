SAN CATALDO. La tradizionale deposizione del Bambino Gesù nella capanna del Comune (nella foto), avvenuta alla vigilia di Natale, ha caratterizzato il natale cittadino come ogni anno. Il sindaco e l’assessore comunale Maria Concetta Naro, assieme all’arciprete don Biagio Biancheri, hanno presenziato alla deposizione del Bambin Gesù nella capanna del Comune che ha accolto al suo interno il bambin Gesù in una sintesi di gioiosa festa che ha caratterizzato la vigilia del natale in Città.

