Sabrina Carìstia, recentemente nominata Commissario cittadino della Lega-Salvini Premier di Riesi, ha affidato ad una nota stampa le sue riflessioni sull’incarico ricevuto.

“A seguito della nomina a commissario cittadino dela “Lega-Salvini Premier” mi preme ringraziare l’on. Alessandro Pagano, segretario regionale per la Sicilia occidentale, Arialdo Giammusso, coordinatore provinciale e tutto il gruppo di Riesi, per aver sostenuto ed espresso fiducia alla mia persona. La sfida che accolgo, con piena consapevolezza del peso politico e di responsabilità, mi mette a servizio, della città di Riesi, di tutti i cittadini e sopratutto di quelli che si riconoscono nei valori politici della Lega-Salvini Premier. In occasione dello scambio di auguri per le imminenti festività natalizie, ho avuto il piacere di nominare, quale membro del direttivo cittadino, Giuseppe Volpe. Volpe, impiegato al Centro per l’impiego, motivato e competente, ci aiuterà attraverso la sua esperienza lavorativa a fotografare le esigenze e le problematiche di una realtà economica prettamente agricola, con nuovi interessi alla tecnologia ed ai servizi. Il dialogo e la partecipazione saranno i nostri punti fermi, chiaramente mettendo in primo piano l’attenzione alle fasce deboli, ai giovani, ai pensionati, alle imprese ed alle famiglie di Riesi. Collaborazione e progettualità per un programma politico fatto di proposte vere, praticabili e di valori. La rivoluzione del buonsenso di Matteo Salvini sarà la nostra guida politica anche nella nostra città“.