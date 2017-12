PALERMO – I carabinieri hanno trovato il cadavere di un uomo all’interno del suo appartamento. E’ accaduto in via Demetrio Camarda a Palermo. Si tratta di un 76enne che potrebbe aver subito un’aggressione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Palermo. Sono tutt’ora in corso le indagini dei militari.

L’uomo ritrovato morto all’interno del proprio appartamento in via Demetrio Camarda a Palermo e’ il pensionato Giuseppe D’Arpa. E’ stata una sua conoscente a chiamare i soccorsi, allertata dal fatto che l’uomo era in casa ma non rispondeva. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabiniEri che hanno trovato il corpo in una pozza di sangue. Il medico legale ha svolto una prima ispezione cadaverica per accertare le cause del decesso. Indagano i militari della compagnia di San Lorenzo che stanno ascoltando diverse persone.