MUSSOMELI – Celebrazioni religiose in tutte le chiese di Mussomeli con larga partecipazione di fedeli. Nella Cappella della Casa di Riposo “P. Calà”, la funzione religiosa è iniziata alle 20, presieduta dal Cappellano dell’Istituto Padre Liborio Franzù, a cui hanno partecipato le religiose, che hanno animato la celebrazione, alcuni anziani della casa di Riposo e fedeli provenienti anche da altri quartieri. L’ingresso nella cappella del Bambinello Gesù, sorretto da Padre Liborio, ha dato il via alla celebrazione col canto “Tu scendi dalle stelle”. Alla fine, il bacio del Bambinello Gesù, gli auguri di Padre Franzù e l’assaggio del panettone, offerto dalle suore, hanno concluso la veglia di Natale, mentre riecheggiavano nell’aria i canti Natalizi.

Celebrazione anche nella chiesa di San Francesco, presieduta da Padre Luis Cesar De Oliveira che al termine, presente il sindaco e tante altre persone, ha portato, in corteo, per il breve tratto di strada, dalla Piazza Umberto alla Piazza della Repubblica, alle ore 00,45, il Bambinello Gesù, nella Capanna, approntata su iniziativa dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco.

Nella Parrocchia S.Enrico, gremita di parrocchiani, il parroco don Francesco Mancuso ha presieduto la celebrazione della messa di mezzanotte.







