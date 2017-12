MUSSOMELI – “Condividere e vivere momenti particolari della vita in ambienti di volontariato dove si esplicano servizi di accoglienza e assistenza agli anziani , dare sostegno morale a chi soffre il dramma della solitudine, o a chi vive nella sofferenza, è un gesto straordinario che fa crescere principalmente chi lo compie, speranzoso di trasmettere sollievo e gioia a chi lo riceve”. Ne sono oltremodo convinti i sei volontari del servizio civile della Misericordia di Mussomeli, di cui è governatore Giovanni Consiglio, che da qualche mese, stanno sperimentando la gioia dello stare bene insieme nella consapevolezza di abbracciare con entusiasmo il servizio per cui sono stati chiamati a svolgere. Le festività natalizie, poi, sono, a sentirli parlare, l’occasione per potere testimoniare la loro vicinanza a chi vive in condizioni di disagio.Lo stanno facendo anche in questi giorni per augurare”il Buon Natale” Questi i volontari della Misericordia: Alessandra Mantio, Nicolò Ricotta, Carmelina Giardina,Miriam Scaduto, Elisa Mistretta e Jessina Proietto.

