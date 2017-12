MUSSOMELI – Per Bruno Catania, appassionato di volo parapendio- deltaplano, il giorno di Natale è stato un bel regalo, grazie alle belle condizioni meteorologiche e della splendida giornata. Infatti, nelle prime ore pomeridiane di ieri, ha deciso di effettuare il volo sopra Mussomeli e il Castello Manfredonico, regalando a tutti delle splendide immagini dal suo parapendio a motore. Bruno Catania, presidente dell’Associazione ALI SICANE organizza, da tempo, voli in biposto col suo parapendio in molti siti della Sicilia, in particolare, nell’entroterra siciliano, regalando splendide sensazioni riguardante il volo e magnifici panorami e immagini che il Vallone, a sua volta, offre. “Ho trascorso un buon Natale, come auguratomi da amici e conoscenti”, ha commentato Bruno. “Ricambio i loro auguri con un saluto a ‘volo’”. Un modo singolare per trascorrere il Natale.



