MUSSOMELI – Si ripetono da questo pomeriggio i riti di fine anno. Per i credenti, il Te Deum di ringraziamento cantato nelle chiese, per l’anno che sta per terminare: In serata, a reti unificate, il discorso alla Nazione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre gli italiani si sono già preparati a questo appuntamento chi, scegliendo località turistiche, chi locali pubblici prenotati in comitiva, e chi, invece, preferisce trascorrerlo nell’intimità familiare col desiderio di buoni auspici per il 2018. Tempo di consuntivi, dunque, per tutti, positivi o negativi che siano stati, ma che hanno registrato eventi che hanno inciso sulla vita di ognuno. Abbiamo fatto un giro in alcune vie del paese. Le interviste video.





