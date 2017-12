MUSSOMELI – (dalla cuola Tonino Calà) Intensa attività didattica e formativa di fine anno all’Istituto Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici”. Un susseguirsi di iniziative nei plessi di Acquaviva Platani, Sutera e Mussomeli. Tra la fine di novembre e il mese di dicembre, prima della pausa natalizia: incontri, premi, attività didattiche svolte nei vari ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo.

Con le forze dell’ordine locali, Carabinieri (capitano Luigi Balestra) e Guardia di Finanza (luogotenente Salvatore Imbesi), sono state programmate iniziative sulla educazione alla legalità, l’educazione economica, il controllo e la sicurezza del territorio, la prevenzione per le tossicodipendenze e l’uso e l’abuso di alcool.

Originale iniziativa attivata dalla prof.ssa Enza Maria Taibi e dal maestro Paolino Noto, nella qualità di responsabili delle biblioteche dell’Istituto Comprensivo “P. Emiliani Giudici” di Mussomeli: si lancia il “Bibliogioco show”. In pratica, si tratta di un vero e proprio campionato a squadre di cultura al quale potranno partecipare i ragazzi delle terze, quarte e quinte della scuola primaria e i ragazzi delle prime della scuola secondaria di 1° grado; a conclusione dell’anno scolastico la realizzazione di uno spettacolo sul tema della lettura: “Il Bibliogioco Show” .

L’11 dicembre, la Dirigente Scolastica Alessandra Camerota e i docenti della scuola dell’infanzia hanno aperto la scuola ai genitori e ai bambini che faranno, open day per l’anno scolastico 2018/19, il loro primo ingresso alla scuola dell’infanzia.

Nei rientri pomeridiani della scuola secondaria di primo grado, compiti di realtà con attività ambientali (riuso e riciclo di materiali di facile consumo, preparazione alla raccolta differenziata presso la scuola), attività sportive ed educazione alimentare (giochi di squadra e salubri pratiche alimentari) e attività culturali e turistiche (visite guidate di chiese, palazzi, strade, vicoli, museo archeologico, conoscenza del territorio e della storia locale).

Mercoledì 20, cerimonia di premiazione a Caltanissetta per l’annuale concorso indetto da Caltaqua, disegni ed elaborati sull’uso dell’acqua, rivolto ad alunni della scuola primaria. Premiati alunni di Mussomeli e Sutera; premio di mille euro per acquisto materiale didattico ad un’intera classe di Sutera.

Recite, canti e balli di Natale della scuola primaria: lunedì 18 dicembre, ore 16:30, plesso “Pino Puglisi”, presso la palestra comunale di Mussomeli; martedì 19 dicembre, ore 9:30, plesso scuola materna “Madre Teresa Calcutta”; martedì 19 dicembre, ore 10:30, plesso scuola primaria “San Giovanni Bosco” di Acquaviva Platani; mercoledì 20 dicembre, ore 16:30, inaugurazione “Presepe vivente”, plesso “Sac. Giuseppe Messina”; giovedì 21 dicembre, ore 10:00, plesso “Sen. Mormino” di Sutera.

A conclusione delle attività natalizie, la dirigente scolastica Alessandra Camerota ha voluto ringraziare alunni, maestre, docenti e genitori per avere collaborato fattivamente, realizzando le iniziative che erano state programmate e augurando a tutti buone feste, un sereno natale e un buon anno 2018”.

