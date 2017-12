CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Avvolta nella bandiera biancoscudata la bara contenente il feretro di Ugo Gagliardi si allontana verso l’ultima dimora. I presenti, parenti,amici, atleti e tifosi, amici di fede politica, non possono non notare l’assenza assoluta dell’amministrazione comunale. E dire che Ugo Gagliardi, oltre ad essere stato giocatore, allenatore,bandiera della Nissa è stato anche consigliere comunale per ben 5 anni nel glorioso MSI senza mai nascondere la sua fede politica.

Da sempre, qualsiasi amministrazione comunale, ha custodito i valori e la memoria storica di personaggi come Ugo Gagliardi a maggior ragione quando hanno avuto anche una presenza in Consiglio Comunale. Invece niente . Chi non coltiva la memoria storica della propria città è già finito, chi non conosce la storia, i personaggi che hanno dato lustro a Caltanissetta merita di finire nell’oblio.

Questa amministrazione comunale, questo sindaco hanno perso un’occasione per dimostrare che la loro memoria oltre al giorno quando, mensilmente, riscuotono l’indennità è attenta agli uomini ed alle donne che hanno fatto tanto per portare in alto il nome di Caltanissetta.

Conoscendo Ugo siamo certi che lui con il suo sorriso beffardo e stringendo la mano forte forte come solo lui sapeva fare, avrebbe detto:”Lascia perdere non meritano attenzione”. (Foto tratta da facebook)

GIANFRANCO FUSCHI