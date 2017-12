GELA – Nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e d’interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, il Comune di Gela, entro il prossimo 31 gennaio, predisporrà ed approverà il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione, prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. Anche i cittadini gelesi dunque, le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni sindacali operanti nel territorio comunale, potranno formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione. Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i portatori d’interesse sono invitati a presentare contributi, di cui l’Ente terrà conto in sede di predisposizione dell’aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2016-2018 approvato con deliberazione di Giunta Municipale lo scorso 17 febbraio. L’avviso pubblico e i suoi allegati sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune www.comune.gela.cl.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Altri Contenuti – Corruzione”. Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre il prossimo 10 gennaio, il proprio contributo propositivo utilizzando il modello predisposto al seguente indirizzo di posta elettronica: segretariogenerale@comune.gela.cl.it, o inviarlo per posta ordinaria al Responsabile Anticorruzione del Comune, Salvatore Pignatello, in Piazza San Francesco, 1 a Gela.

