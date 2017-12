GELA. Tutta la vicenda ruota attorno ad un’Audi sequestrata lo scorso anno dalla Stradale perché trovata a circolare senza assicurazione e adesso finita chissà dove. Il proprietario sostiene che è stata rubata, aggiungendo al contempo di avere ancora in casa le targhe del veicolo. Un groviglio dal quale l’interessato, un pensionato nisseno settantenne, è uscito fuori con una denuncia a piede libero per aver sottratto cose sottoposte a sequestro e per la violazioni degli obblighi della custodia. (Fonte gds.it)

