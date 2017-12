Nell’ultima giornata del girone di andata del girone B di C2, la Vigor vince ad Agira 8-2 nel difficile campo dell’Argyrium, con una prestazione sontuosa di tutti i ragazzi che avevano una gran voglia di chiudere al meglio il 2017.

La partita, disputata sabato 23 dicembre, si indirizza subito nella direzione giusta. Sin dall’inizio i sancataldesi dettano i ritmi della contesa e nei primi minuti della gara gli oratoriani siglano tre reti con Marcello Lo Porto (2) e Matteo Niccoli. Risultato che permane sino alla conclusione della prima frazione di gioco, nonostante le molteplici occasioni da rete costruite dal quintetto della provincia di Caltanissetta.

Il secondo tempo inizia sulla stessa falsariga del primo; la Vigor si porta sul 6-0 con Andrea Alessi (2) e capitan Savio Falzone. I padroni di casa, con un sussulto d’orgoglio, segnano due reti e nell’ultima parte della partita gli ospiti arrotondano il risultato con Niccoli e Francesco Anzalone. Il risultato finale di 8-2 certifica la caparbia e convincente prestazione dei sancataldesi che hanno ottenuto il bottino pieno, consolidato il secondo posto ed alimentato la rincorsa alla vetta.

Al giro di boa la PGS Vigor si posiziona al secondo posto con 28 punti, dietro la corazzata Futsal Macchitella che continua la sua marcia senza intoppi, essendo ancora a punteggio pieno dopo 11 partite. Dietro le inseguitrici non mollano, visti gli ultimi risultati di Atletico Canicattì (27 punti), Nuova Pro Nissa (24) e Atletico Campobello (21); squadre ben attrezzate che nel girone di ritorno sicuramente daranno battaglia per la corsa alla tanto desiderata C1. Appuntamento all’anno nuovo, quindi, visto che il primo impegno per la Vigor è in programma, dopo la sosta natalizia, sabato 13 Gennaio proprio contro l’Atletico Canicattì per un big match che promette scintille.