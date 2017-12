ENNA – All’insegna della vicinanza che lega la Polizia di Stato alla collettività ove l’istituzione è chiamata a prestare servizio, gli uomini della Squadra Mobile – in occasione della festività del Natale 2017 – hanno donato delle ceste natalizie di dolciumi ed alcuni panettoni/pandori alla comunità della parrocchia di Santa Anna del capoluogo ereo.

I poliziottihanno consegnato i doni natalizi al sacerdote Don Giuseppe Fausciana, il Presidente della Caritas di Enna, Giuseppe Vasco ed ad alcuni fedeli della parrocchia, per essere donati alle famiglie più bisognose della città.

La parrocchia di Santa Anna, grazie a questo piccolo gesto di solidarietà dei poliziotti, potrà aiutare e sostenere le fasce più indigenti della comunità, che vivono in condizioni di disagio economico.

L’iniziativa, voluta fortemente dal Questore della Provincia di Enna, Antonino Pietro Romeo – ed accolta con entusiasmo dai poliziotti della Squadra Mobile, ed in particolare gli appartenenti alla Sezione Antidroga e Criminalità Diffusa – si propone, dunque, di legare ancor di più l’istituzione ai soggetti appartenenti alle fasce più sensibili, condividendo con loro alcuni doni, che li possano far sentire, anche durante il periodo di festività natalizie e di fine anno, vicini e, come sempre, tutelati e protetti, alla Polizia di Stato.