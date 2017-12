CAMPOFRACO – (Da “Il sindaco informa”) “Sai, sono diventato campione provinciale di ciclismo su strada”. Con queste semplici parole ma piene di orgoglio, ieri Luca Pera campofranchese doc attualmente al nord per lavoro, mi ha annunciato il suo ultimo traguardo in materia sportiva. Da circa tre anni, Luca è salito in bici con la passione di un ragazzino, ma con l’intento di mettersi in gioco ogni giorno. E in territorio piemontese, dopo ben otto tappe piene di insidie e contro avversari di maggiore esperienza, ha avuto coronati i propri sogni, tagliando il traguardo di campione della provincia di Cuneo. Ma il gesto ancora più bello è stato quello di voler donare proprio la maglia di campione al proprio comune, al comune di Campofranco, per un anno (questo è il tempo in cui la può tenere per poi consegnarla al nuovo campione). “Rino, invece di tenerla in un cassetto o di appenderla nella mia casa, preferisco donarla per un anno al mio comune.” Lo abbiamo ricevuto nella stanza del sindaco, in un clima carico di forte connotazione emotiva, con la voce di Luca rotta anche dall’emozione mentre ci racconta le fatiche della bicicletta e delle soddisfazioni che un campofranchese ottiene in terra lontana. La tua maglia, Luca, sarà incorniciata ed esposta nella stanza del sindaco a simboleggiare un traguardo conseguito non solo da te ma da tutta Campofranco, quella Campofranco orgogliosa di aver esportato positività e voglia di riscatto. Bravo Luca, almeno per un anno Campofranco è campione con te.

