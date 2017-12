CALTANISSETTA – In occasione del Natale, le attività musicali realizzate dalla Corale “F. Cordova”, della scuola secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo “Don Milani”, sono state davvero numerose. La dirigente Luigia Emilia Perricone ha condiviso con entusiasmo le iniziative della profesoressa di musica Laura Failla, che dirige la corale della scuola da oltre vent’anni con instancabile passione.

Sono stati realizzati ben cinque concerti: il primo, il 16 dicembre, presso la parrocchia di S.Rosalia, in occasione dell’apertura della novena natalizia; il secondo il 18 dicembre , con il quale la corale ha voluto fare gli auguri agli anziani della casa di riposo S. Michele che, in modo davvero partecipe e toccante , hanno cantato insieme ai ragazzi. La mattina del 19 un’altra esperienza solidale, promossa dall’Unicef: visita ai bambini ricoverati nel reparto pediatria dell’Ospedale Sant’Elia con doni e concerto. Nel pomeriggio della stessa giornata nel plesso Rodari dell’istituto, in occasione del Mercatino di Natale, durante il quale si vendono manufatti realizzati dagli alunni per raccogliere fondi da donare in beneficenza, ci sono state le performance dei vari ordini scolastici e, per la secondaria si sono esibiti l’orchestra del corso musicale e, per l’ appunto, il coro.

Infine giorno 20 , alle 17.30, durante l’inaugurazione del Presepe presso il Tribunale per i minorenni , grazie all’organizzazione dell’ Associazione “Sulle ali della musica” la corale si è esibita nell’aula di udienza, accolta dal presidente Antonino Porracciolo e in presenza delle maggiori autorità cittadine. Di certo un natale che i giovani coristi non dimenticheranno facilmente.

