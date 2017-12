ACQUAVIVA PLATANI -Il sindaco Salvatore Caruso, per l’anno 2018:

“Cari concittadini,

a poche ore al nuovo anno, con piacere desidero formulare gli auguri a tutti gli acquavivesi ovunque risiedono a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione.

Anche se il 2017 non è stato un anno semplice, tuttavia vorrei che questo messaggio sia di buon auspicio per affrontare con serenità il nuovo anno. Approfitto di questo spazio per ringraziare la Giunta, il Consiglio Comunale, la locale Pro Loco e tutti gli impiegati del nostro comune, confidando nell’ aiuto di tutti i cittadini convinto che insieme si può migliorare la nostra comunità. Colgo l’occasione, per invitare tutti al senso di responsabilità verso le persone e gli animali, evitando gli spari di giochi d’artificio pericolosi, che possono causare danni permanenti.

Rinnovo gli auguri di un 2018 ricco di soddisfazioni, successi e salute.

Grazie, un saluto affettuoso a tutti voi. Salvatore Caruso”.